Vomero Arenella | palma distrutta da fiamme al Parco Mascagna | caccia al piromane

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl fusto è carbonizzato, le foglie sono ridotte a un cespuglietto: uno spettacolo assai mesto. Unaè statadalle, la scorsa notte aldel. Il forte sospetto è di un incendio doloso. Sarebbe solo l’ultimo episodio di criminalità nel. Nelle ultime settimane, l’area è stata teatro di raid delle baby gang e pestaggi a danno di ragazzini. L’allarme è scattato intorno alle 1.30 del mattino, quando sono stati chiamati i vigili del fuoco. La scena è apparsa raccapricciante, con l’albero completamente incenerito. Da tempo, tra l’altro, i residenti protestano per lo stato di abbandono dell’area, uno dei pochi polmoni verdi della zona collinare. In autunno, ...

