Volley | l’Italia vince gli Europei Under 17! Padroni dell’universo giovani | Cremoni e Bertoncello show

(Di domenica 30 luglio 2023)si conferma un’assoluta potenza nell’universo pallavolistico e continua a mietere grandi successi a livellole in campo internazionale. La nostra Nazionale ha vinto gli17 dimaschile, sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 (25-23; 25-19; 20-25; 25-20) nella finale della rassegna continentale di categoria andata in scena a Podgorica (Montenegro). Gli azzurri chiudono la competizione da imbattuti con ben nove successi all’attivo: sette nella fase a gironi (tra cui quelli contro Spagna, Polonia, Francia, Serbia), quello di ieri nella semifinale contro il Belgio e quello odierno contro i blasonati verdi, avversari particolarmente ostici in un atto conclusivo che è stato particolarmente combattuto. I ragazzi della coach Monica Cresta sono stati encomiabili nel primo set, ...