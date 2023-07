Volley | Italia maschile campione d’Europa U17 | battuta in finale la Bulgaria

Leggi su sportface

(Di domenica 30 luglio 2023) L’ha vinto gli Europei diUnder 17. I giovanini, guidati da Monica Cresta, si sono imposti a Podgorica, in Montenegro, nellacontro la, col punteggio di 3-1 (25-23 25-19 20-25 25-20). Nove vittorie su nove per gli azzurrini in questa rassegna continentale nella pool II della prima fase, poi il 3-0 in semial Belgio e la vittoria di oggi. Terzo posto alla Spagna che nella finalina ha battuto in quattro set i fiamminghi. SportFace.