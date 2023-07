Voci dal Carcere | “il Signore ci ha messe al mondo libere”

(Di domenica 30 luglio 2023) Oggi, 30 luglio, si festeggia l’amicizia. Anna, lontana temporaneamente, non dimentica le sue compagne della Casa Circondariale di Pozzuoli. Una porzione del suo cuore è con loro. Ilè un luogo dove nella sofferenza possono nascere anche grandi legami, dove le donne che sono madri, figlie, sorelle, cercano nella compagna di cella gli affetti Il Blog di Giò.

Voci dal Festival Alta Felicità: qual è il confine fra proteste e violenza Corriere TV

Dopo aver esportato il proprio format in Portogallo, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Paraguay e Colombia, il Primavera Sound potrebbe raggiungere anche l’Italia: secondo quanto riferito da Repubblica ...Mentre nella Lega ci sono voci dissonanti che provano a portare idee nuove, come fa ad esempio Luca Zaia, c’è invece chi è perennemente fedele alla linea di Salvini. Così fa Fugatti in Trentino, che s ...