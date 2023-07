Viva Cocci | la trottolina italiana che tanto somiglia a una certa… Arancia

Come la spagnoletta terribile anche "" sa gestire la pressione e col suo moto instancabile, spinta da piedi e occhi velocissimi, copre tutto il campo, cambiando ritmi ed angoli e passando in un ...In tutto ciò si inseriesce il fattore Centro, con Matteo renzi già attivissimo per costruire un soggetto (ma vanno ricomposti idella rottura con calenda) che possa inglobare Italia, ......che dovrebbe mettere un punto sulla lotta intestina che sta dilaniando Azione e Italiaè arrivata dall'ex premier, che avrebbe ipotizzato il nome di Mara Carafagna per raccogliere idi un ...

Viva “Cocci”: la trottolina italiana che tanto somiglia a una certa ... sport.tiscali.it

Con quella faccia un po’ così, quel moto perpetuo da trottolina, quell’attitudine battagliera e quel coraggio che sfocia nell’incoscienza e in ...