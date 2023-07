Vittorio Prodi morto a 86 anni | ex parlamentare europeo | era fratello dell’ex premier Romano

È morto a 86 anni dopo una lunga malattia, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano.Luigi Maramotti RomanoPierluigi Castagnetti Fulvio Montipò Deanna Ferretti Veroni Luca VecchiBertazzoni Giacomo Morandi Cristina Beretti Graziano Delrio Corrado Tinterri Calogero ......e le sfide future in Europa nel dialogo fra l'ex presidente della Commissione Europea Romano... la giornalista e neodirettrice del Salone del Libro Annalena Benini, lo psichiatra...

È morto Vittorio Prodi, ex parlamentare europeo Agenzia ANSA

È morto a 86 anni dopo una lunga malattia Vittorio Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano. (ANSA)