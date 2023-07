Vittorio De Sica | la top 10 dei suoi migliori film

Leggi su tuttotek

(Di domenica 30 luglio 2023) Ripercorriamo insieme i momenti più significativi, attraverso una carrellata dei, della carriera da regista diDe, uno dei padri del neorealismo che ha impresso un segno indelebile nel cinema italiano del secondo dopoguerra Il 7 luglio del 1901 nasceva uno dei padri del neorealismo italiano,De. Autore diindimenticabili come Sciuscià, Ladri di biciclette e Miracolo a Milano, in patria il suo talento non fu immediatamente compreso ed è diventato un simbolo del cinema mondiale soprattutto per il successo suscitato all’estero. Le sue pellicole hanno inizialmente indignato il mondo politico interno, che voleva dare dell’Italia un immagine falsata di un paese ormai uscito dalla devastazione della ...