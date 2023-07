«Violentò un’autostoppista di 20 anni» | arrestato dalla polizia La ragazza sarebbe stata costretta a pagare della cocaina

Leggi su open.online

(Di domenica 30 luglio 2023) Avrebbe violentatodi 20dopo averlala. Un operaio di 35, originario di Napoli, e residente in provincia di Pesaro e Urbino è statosquadra mobile di Rimini in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip Raffaella Ceccarelli: La misura arriva dopo le indaginidi Stato, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani. L’operaio, difeso dall’avvocato Alessandro Buzzoni, respinge le accuse e sarà sentito domani dal giudice nell’interrogatorio di garanzia. La vicenda che ha coinvolto la giovane autostoppista pugliese risale all’inizio di maggio quando la, che si trovava sulla riviera per la Festa ...