Violenti temporali si abbattono sull’Alto Adige | frane in Val Gardena | esondazioni e smottamenti in numerose aree montane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Iregistrati nella notte in Altohanno provocato gravi danni in varie zone della regione rendendo necessari numerosi interventi dei Vigili del fuoco. A Passo, sul versante della val Badiauna, un distacco di massi e fango ha innescato una frana che ha travolto quattro automobili parcheggiate all’imbocco del sentiero della ferrata Tridentina, fortunatamente senza nessuno all’interno. A Valdaora il torrente Furcia ha esondato isolando parzialmente la frazione di Sorafurcia. Situazione simile in Val Pusteria, con particolari conseguenze a Casies e Valdaora, dove i corsi d’acqua ingrossati hanno spazzato via anche alcuni ponti in legno.e allagamenti hanno colpito anche le zone di Parcines, Verdins e Scena, dove gli uomini dei Vigili del fuoco stanno effettuando ...