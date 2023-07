Vince Russo | “La popolarità di LA Knight? Avrà vita breve credetemi ”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 luglio 2023) Come sappiamo LAè al momento una delle Superstar più over della WWE, se non la più over. I fan sono dalla sua parte e spingono per un suo push. Al momento, però, la federazione lo sta gestendo con il freno a mano tirato. Niente Money In The Bank e fuori dalla corsa per il titolo US. A SummerSlam lotterà nella Battle Royal annunciata durante lo scorso episodio di SmackDown.pensiero Durante il proprio podcast “Writing with”,ha parlato di LAesprimendo il suo pensiero sul “momento” che il wrestler sta vivendo. Secondola suanon durerà: “Segnatevi le mie parole. LAgioca con i fan. Va là fuori e fa sempre la stessa cosa. È si over adesso, ...