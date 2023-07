VIDEO F1 | GP Belgio 2023 | highlights e sintesi Podio per la Ferrari | doppietta Red Bull

(Di domenica 30 luglio 2023) E siamo a 8! Max Verstappen vince anche il Gran Premio del(dopo aver centrato il successo anche nella Sprint Race di ieri), dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Spa-Francorchamps il pilota olandese ha centrato il terzo successo di fila sulla pista più bella del mondo e ha ingranato l’ottavo successo consecutivo. Numeri spaventosi, assieme al 45° trionfo in carriera. Alle sue spalle troviamo il compagno di scuderia in Red, ovvero Sergio Perez, con un distacco abissale di 22 secondi, nonostante il messicano lo precedesse fino al primo cambio gomme. Completa iluno stoico Charles Leclerc che disputa uno dei suoi migliori GP della stagione e centra un terzo posto importante a poco più di mezzo minuto di ritardo. Quarta posizione per Lewis Hamilton, che si fregia del ...

... il pilota, che alla guida della Red Bull ha vinto il Mondiale di F1 nel 2021 e nel 2022 Max Emilian Verstappen, questo il nome completo, è nato il 30 settembre 1997 ad Hasselt, in, dal padre ...'L'affare con la Juve Non credo che si farà'. Così Romelu Lukaku ha risposto a Mauro Chiffi, un tifoso dell'Inter che vive a Bruxelles, che lo ha incontrato in, vicino all'abitazione della madre del giocatore, Adolphine. A Lukaku viene chiesto di non dire mai 'forza Juve' in caso di suo trasferimento a Torino. Lui prima risponde 'no, mai', poi si ..."L'affare con la Juve Non credo che si farà". Così Romelu Lukaku ha risposto a Mauro Chiffi, un tifoso dell'Inter che vive a Bruxelles, che lo ha incontrato in, vicino all'abitazione della madre del giocatore, Adolphine. A Lukaku viene chiesto di non dire mai "forza Juve" in caso di suo trasferimento a Torino. Lui prima risponde "no, mai", poi si ...

F1, contatto Hamilton-Perez in Belgio: lo squarcio sulla Red Bull. VIDEO Sky Sport

Nel tredicesimo round del mondiale di Formula 1 non cambia la storia: il campione olandese vince in scioltezza davanti al compagno della Red Bull Sergio Perez ed a Leclerc. Ritiro per Sainz.Nel tredicesimo round del mondiale di Formula 1 non cambia la storia: il campione olandese vince in scioltezza davanti al compagno della Red Bull Sergio Perez ed a Leclerc. Ritiro per Sainz.