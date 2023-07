Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellain apertura è aperto lo svincolo di immissione sulla tangenziale est del tratto Urbano della A24 che era stato chiuso precedentemente a causa di un incidente spostiamoci sullaNapoli dove è stato rimosso il veicolo in panne a Colleferro e Valmontone permangono code andiamo sulla-fiumicino qui code per traffico all’altezza del raccordo in direzione di quest’ultimo proseguiamo sul raccordo in esterna dalla via del Mare alla Laurentina code anche sulla Pontina da Castelno a Castel di Decima versospostiamoci sulla litoranea qui code a tratti da Ostia centro a Marina nelle due direzioni Passiamo al trasporto pubblico tornata regolare la lineaAncona si stimano ...