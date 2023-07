Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellain apertura chiuso a seguito di un incidente in direzione Salaria lo svincolo di immissione sulla tangenziale est del tatto Urbano della A24 ci spostiamo sullaNapoli dove un veicolo in panne è la causa delle code tra Colleferro e Valmontone in direzione della capitale andiamo sullaFiumicino qui code per traffico all’altezza del raccordo in direzione di quest’ultimo proseguiamo sul raccordo in esterna alcun tipo alle uscite Laurentina e Tuscolana code sulla Pontina da Castelno a Castel di Decima versosempre sulla Pontina Ma nella direzione opposta code all’altezza di Spinaceto spostiamoci sulla litoranea qui contatti tra Capocotta e Marina di Ardea nelle due direzioni passiamo ...