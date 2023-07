Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Alfa infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla a Napoli dove un incidente è la causa del 3 km di coda da Frosinone a Ferentino in direzioneandiamo sul Raccordo Anulare Dove è stato rimosso l’incidente avvenuto in precedenza in esterno da Katia e più non vale Al momento il traffico è regolare su tutto l’anello anche a Fiumicino è stato rimosso l’incidente su via dell’ aeroporto di Fiumicino al momento non ci sono disagi allaspostiamoci sulla litoranea Dove troviamo contatti tra Capocotta e Marina di Ardea nelle due direzioni passiamo agli eventi oggi è l’ultimo giorno del Rally diCapitale alle 19 di questa sera saranno attive modifiche allasono interessati varie viene comune di Fiuggi ...