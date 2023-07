Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023)DEL 30 LUGLIOORE 13.20 ALESSIO CONTI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A24TERAMO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA TRAFFICO SCORREVOLE VERSOADIAMO ADOVE SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA CASSIA E TRIONFALE MENTRE È È IL TRAFFICO INTENSO LA CAUSA DELLE CODE TRAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE, BREVI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COMPLANARE DI SVINCOLO DELLA STESSAFIUMICINO IN DIREZIONE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E PARCO DE MEDICI A FIUMICINO INCIDENTE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA TRINCEA DELLE FRASCHE, ...