Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 30 luglio 2023)DEL 30 LUGLIOORE 12.20 ALESSIO CONTI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A24TERAMO, TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA VERSORALLENTAMENTI INTERESSANO NEL TERRITORIO DILA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SUI LUOGHI BALNEABILI DEI LAGHI DI VICO TRA RONCIGLIONE E SAN MARTINO AL CIMINO SUL LAGO DI BRACCIANO CODE SUL LUNGOLAGO DI ANGUILLARA FINO A VIGNA DI VALLE ALTRI RALLENTAMENTI A LATINA SUL LITORALE TRA TORRE ASTURA E BORGO GRAPPA, MENTRE AL CIRCEO TRA SAN FELICE E PORTO BADINO OGGI, INOLTRE, NELULTIMO GIORNO DEL RALLY DICAPITALE. FINO ALLE 19.00 DI ...

