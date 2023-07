Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023)DEL 30 LUGLIOORE 11.20 ALESSIO CONTI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A24TERAMO, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 31+400 , TRAFFICO SCORREVOLE TRA VICOVARO E CARSOLI VERSOATTENZIONE AL BOLLINO ROSSO QUESTA MATTINA PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE VERSO LE LOCALITÀ DI VILLEGGIATURA. RICORDIAMO INOLTRE CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA VIGE IL DIVIETO DI CIRCONE AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TONNELLATE RALLENTAMENTI INTERESSANO ALA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI ALTRI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN ZONA CODE ANCHE SULLA LAURENTINA TRA MONTE MIGLIORE E POMEZIA VERSO IL MARE CODE A ...