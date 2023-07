Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023)DEL 30 LUGLIOORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, BOLLINO ROSSO QUESTA MATTINA PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE VERSO LE LOCALITÀ TURISTICHE. BOLLINO ROSSO DA RIENTRO, INVECE, OGGI NEL POMERIGGIO. RICORDIAMO INOLTRE CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA VIGE IL DIVIETO DI CIRCONE AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7,5 TONNELLATE OGGI, INOLTRE, NELULTIMO GIORNO DEL RALLY DICAPITALE. FINO ALLE 19.00 DI QUESTASERA INTERESSATE LE STRADE DEL FRUSINATE DI FIUGGI, SANTOPADRE, ALATRI E ARCE. DIVERSE LE CHIUSURE PER I TRACCIATI DI GARA E MODIFICHE ANCHE NELLE ZONE LIMITROFE. A PROPOSITO DEGLI EVENTI, DIVERSI, SPARSI IN TUTTO IL ...