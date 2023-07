Via della Seta | Meloni scarica Xi Crosetto | “Atto scellerato | la lasceremo senza danni”

(Di domenica 30 luglio 2023) L’Italia abbandona la Via? Sembra questa la strada che il governostia intraprendendo. "Non abbiamo ancora deciso" ha ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaintervistata da Fox News, ricordando che "siamo l'unica nazione del G7 e dell'Europa" ad aver firmato il Memorandum, "ma non siamo la nazione con i migliori scambi commerciali con la Cina". In altre parole, per, "questo significa che si possono avere buone relazioni con la Cina anchela Viache è qualcosa che secondo me va discussa con il governo cinese e nel Parlamento italiano". Un fè certo, "prenderemo una decisione prima di dicembre".Non lascia dubbi, invece, Guido, che in un'intervista al ...

" Non abbiamo ancora deciso. Lo faremo entro dicembre ". Ogni volta che le chiedono se l' Italia rinnoverà o meno il memorandum con la Cina sulla Nuovaseta, Giorgia Meloni ripete lo stesso mantra. La parola d'ordine, del resto, è una: equilibrio. Già, perché pur avendo più volte lasciato intendere che esiste la possibilità - anche ...... a cui parteciperanno i Paesi occidentali e alcuni Paesi indi sviluppo. Lo ha confermato il ... "Stiamo preparando la prossima riunione dei consiglieri dei leader degli Stati per l'attuazione...I due sarebbero uno il titolare e l'altro un dipendentebarberia di Sestri Ponente per la quale lavorava la vittima, Tito's, diMerano. Che ha una succursale anche a Chiavari, in corso ...

Il mare di Roma Bello e impossibile... da raggiungere. In anticipo sui tempi, prendendo di sorpresa i pendolari e i bagnanti, persino i sindacati dei lavoratori sulla tratta che ...In un'intervista a Fox News Giorgia Meloni ha spiegato che il governo italiano non ha ancora preso una decisione definitiva sulla possibile uscita di Roma dal memorandum con la Cina sulla Nuova via de ...