Via della Seta | Italia fuori dal memorandum | Crosetto | Fu un atto scellerato | ma manteniamo buoni rapporti con Cina

... questa volta nella zona di Fiumicino e precisamente all'interno del supermercato Todis di... Sul posto anche la polizia locale di Fiumicino, i Carabinieri di Passo Scuro ecompagnia di ...... che quest'anno inizierà il 21 ottobre, ma due mesi dalcominciano a trapelare le prime ... "Non come concorrente bensì con altro ruolo, probabilmente all'internogiuria la cui composizione ...Due volanti dei carabinieri, allertati dagli agentiLocale, si sono precipitate inRoma. I carabinieri sono entrati nel suo appartamento e l'hanno trovata riversa a terra, in una pozza di ...

4' di lettura 30/07/2023 - “È dimenticata Via Caduti per servizio, una strada che assume le connotazioni di una frazione, nel quartiere di Fontanelle a Pescara. Qui insistono 500 alloggi Ater di edili ...Durante il corteo pacifico in memoria di Michelle Causo, un gruppo di vandali si è staccato ed è entrato nella casa del killer, distruggendola ...