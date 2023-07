Verstappen vince il GP del Belgio e RedBull conquista la doppietta

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 30 luglio 2023) Partire dalla sesta posizione è stato l’ultimo dei problemi di Max, che in poco tempo è tornato ai vertici e ha costruito un vantaggio che ha fatto sembrare ancora una volta estremamente facile la sua vittoria. Sergio Perez non è stato all’altezza del suo compagno di squadra ed è arrivato secondo mentre Charles Leclerc L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:in pole in Bahrain avanti a Perez; seconda fila Ferrari, sorpresa Alonso Charles Leclerc su Ferrarila pole in Azerbaijan Perezla Sprint a Baku, secondo Leclerc GP Austria: Maxdomina a Spielberg, ma è Sainz-Perez show GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclerc...