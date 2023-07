Verratti | l’ex agente | “A Marco sono mancate le p***e Poteva andare alla Juve | ora giocherà con i cammelli”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 30 luglio 2023)di, Donato Di Campli, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto critica riguardo al futuro del calciatore. Durante un’intervista concessa a TV Play,di, Donato Di Campli, ha espresso il suo disappunto riguardodecisione didi avvicinarsi all’Al Hilal, club di calcio saudita. “Ale palle per resistere per otto mesi, perché era in scadenza con il PSG,al Barcellona e fare un’altra carriera. Ha avuto paura di affrontare a Parigi quelle persone e si è piegato. Dal momento in cui ha scelto quella stradaha finito la ...