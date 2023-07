Venezia | Vanoli | «Devo tutto a Conte Gytkjaer come Vieri»

(Di domenica 30 luglio 2023) Paolo, allenatore del, è pronto a ripartire per una nuova stagione e ha parlato a La Gazzetta dello Sport Paolo, allenatore del, è pronto a ripartire per una nuova stagione e ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Dobbiamo ripartire dai playoff raggiunti lo scorso anno ed evitare certi errori. Abbiamo lavorato sodo per diventare squadra. Questa cultura del lavoro latutta ad Antonio. E’ stato un onore lavorare con lui.? Sononto del suo arrivo e con lui giocheremo con due punte. Assomiglia per caratteristiche a. Favorite per la B? Il Palermo ha dato segnali importanti ma difficile in cadetteria fare pronostici».

Il Venezia sogna in grande. In Laguna, dopo i playoff dello scorso anno grazie anche all'arrivo dell'ex ds del Monza Filippo ...Vanoli: "A Conte devo quasi tutto, ora voglio la A" titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Di seguito l'estratto dell'intervista.