Veneto | Zaia | ”Spero di poter ancora candidarmi come presidente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 30 luglio 2023) governatore a kermesse de 'La Ragione' a Porto Cervo - autonomia, bene prima approvazione dl e poi definizione Lep È l’autonomia il sogno di un’intera vita politica, di una missione ora sentita finalmente a portata di mano. Ildella RegioneLuca, secondo ospite della kermesse de La Ragione “Voci e Storie a Porto Cervo”, non ha mostrato dubbi nell‘incontro moderato dal direttore Fulvio Giuliani con la partecipazione di Katia Noventa: “Quello che viene sempre ripetuto contro l’”autonomia differenziata” è noto, sono obiezioni trite e ritrite, paure che non hanno alcuna ragion d’essere. Io lo ripeto sempre: l’autonomia la si può fare per scelta –auspico – o per necessità, perché lo Stato non funziona, non controlla le spese, non riesce a garantire gli stessi servizi a tutti i ...