Vangelo di oggi 30 Luglio 2023 | Mt 13 | 44-52 | Video commento

... presidente della Uisg " e diffondere la luce che viene dal, cercando di raggiungere coloro ...le suore di Thalita Kum in Uganda continuano a starmi accanto". Perch non basta denunciare e ...Come vive leiquesta identificazione, punto finale di un lungo processo Non parlerei di punto ... con il Santo Padre e tra noi, al servizio del bene comune, per la causa del. È il motivo ......Cristiano la mia bussola è il. ' Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cultura e Spettacoli Daria Bignardi presenta virtualmente '...

Fabrizio Morello - Commento al Vangelo del giorno, 29 Luglio 2023 - Cerco il Tuo volto

(Matteo 5, 11-12). Si potrebbe dire che la vera gioia biblica deve nascere nel dolore e nelle lacrime Nel frattempo, nel Vangelo di oggi, Gesù parla tanto di gioia. Lo fa nel contesto del Regno di Dio ...Ecco perché la liturgia odierna ha sapientemente collegato questa pagina del vangelo all’episodio del sogno di Salomone sulle alture di Gabaon. Perché lì, nella richiesta di Salomone a Dio di un cuore ...