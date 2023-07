Val di Susa | no Tav incappucciati attaccano il cantiere di San Didero

(Di domenica 30 luglio 2023) commenta Un gruppo di No Tav, appartenenti all'ala più oltranzista del movimento, ha attaccato ila San, in Val di. Gli antagonisti, circa una cinquantina, hanno ...

Primi disordini in Val di Susa, i No Tav a San Didero e Chiomonte cercano di invadere il cantiere. La cronaca del corteo Corriere della Sera

