Vacanze e dieta | i consigli per mangiare con gusto e senza eccessi

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 30 luglio 2023) Life&People.it Durante lein estate, le tentazioni a tavola sono mancano mai. Le occasioni di convivialità e di ritrovo con parenti ed amici sono sempre tante e la situazione può sfuggire facilmente di mano mandando in fumo tanti sacrifici fatti per la tanto temuta prova costume. Ma si può parlare diin estate? Certo che sì, anche se questo non significa, per forza di cose attenersi a pesanti restrizioni. Basta mantenere un equilibrio alimentarerinunciare al piacere del buon cibo godendosi le ferie ed il tempo libero.in estate: piccoli trucchi per non sbagliare Per evitare l’aumento di peso ed uno squilibrio alimentare, è necessario avvicinarsi a tavola con consapevolezza attuando una serie di strategie semplici ma intelligenti. Parlare dinon significa per forza ...