Uzbekistan | alle elezioni Mirziyoyev si conferma presidente

(Di domenica 30 luglio 2023) Inè statoto alla presidenza Shavkat, in carica dal 2016 e risultato nuovamente vincitoredel 9 luglio. Ha ottenuto l’87% delle preferenze dei 15 milioni di votanti e il 14 luglio ha ufficialmente iniziato il suo attuale mandato. Nel suo discorso alla cerimonia di inaugurazione,ha affermato che l’sta entrando in una nuova era, che sarà un periodo di grande trasformazione e di cambiamenti cruciali in ambito socio-economico culturale, per i quali vi sarà bisogno di idee e di nuove iniziative. La valutazione dell’ODIHR Leerano state indette a seguito dell’approvazione del referendum costituzionale del 30 aprile, che ha tolto i limiti di mandato alla presidenza e ha di fatto ...

...aziende private iraniane colpite nelle ultime settimane per la resistenza delle dipendenti...gabat il primo summit dei capi di Stato di Turkmenistan, Tagikistan eper valutare la ...... Cittadella - Lecceore 17 mentre20 si gioca Alessandria - Sampdoria. PROGRAMMA PARTITE ...SC - New Mexico 1 - 0 (Finale) Las Vegas Lights - Sacramento Republic 1 - 2 (Finale)...ore 16 si gioca Al Ahed - Nejmeh per la Supercoppa in Libano , si gioca anche in Danimarca , ...00 Orange County SC - New Mexico 04:00 Las Vegas Lights - Sacramento Republic 04:30SUPER ...

L'Uzbekistan oggi alle elezioni presidenziali anticipate Agenparl

Emblema delle architetture dell’Uzbekistan è il mattone, che racconta la storia millenaria di un popolo ancestrale. Ora quel grumo di terra è in transito a nella città lagunare, protagonista della 18.In vista di Macfrut 2024 ha incontrato una ventina di operatori del settore ortofrutticolo ...