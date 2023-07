Meloni ha scelto di mantenere buoni i rapporti con l'Unione Europea, perché tanti altri... dopo quello interno e glie quindi almeno provarci sia una sorta di obbligo. Non si capirà mai l'...Ciò che emerge in modo chiaro è come gli Stati Uniti e l'Italia siano due nazioni storicamente alleate e amiche e come dinnanzi ai varisi confrontino in modo franco e alla pari". Lo ha detto ...Neglirischia fino a 175 anni di carcere da trascorrere in un penitenziario di massima sicurezza. Tra iresi pubblici tramite Wikileaks, informazioni classificate relative ai ...

Usa, i dossier economici e il futuro G7 sul tavolo del nuovo ambasciatore che arriva dal Delaware di «Joe» Corriere della Sera

Sponda Usa per entrare nella partita post bellica. L’ipotesi che a novembre, dopo la controffensiva di Kiev, si aprano spazi per uscire dal conflitto ...Jack Markell arriverà a Roma tra fine agosto e inizio settembre. Il predecessore Eisenberg: «Lavorerà bene con questo governo» ...