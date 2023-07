Un posto al sole anticipazioni | spunta un indizio clamoroso | per qualcuno finisce malissimo

(Di domenica 30 luglio 2023) Continua con grande successo la messa in onda serale di Unal. Leci fanno sapere che nei prossimi episodi non mancheranno i colpi di scena. Dai social, èto fuori un’che lascerà tutti senza parole. Le ultime puntate della Soap si sono concentrate sulla spinosa situazione di Lara Martinelli e del suo astuto inganno L'articolo proviene da KontroKultura.

Domani (lunedì 31 luglio) a partire dalle 10 si completeranno le qualificazioni che regaleranno unalnel main draw per otto giocatrici. A partire dalle 15:30 sul campo centrale Serena ...Le nuove puntate di Unalnella settimana 7 - 11 agosto 2023 rivelano che Lara potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con l'amara vendetta da parte di Marina Giordano. La dark lady della soap, da un po' di ...SPA FRANCORCHAMPS - Un raggio diper la Ferrari dalle Ardenne belghe scenario del circuito di Spa in Belgio dove oggi si è corso ... che hanno dominato la corsa con Verstappen al primoed il ...

Un Posto al Sole Anticipazioni, sui social spunta un indizio clamoroso: Lara finirĂ in prigione! ComingSoon.it

Paura questa mattina all'alba per due cacciatori inseguiti da un'orsa nei boschi delle Valli Giudicarie, nel Trentino occidentale. Secondo quanto ricostruito dai due giovani che ...Non si fermano le polemiche in Rai. Solo negli ultimi giorni, viale Mazzini ha visto il proprio sindacato sul piede di guerra per l'addio di Roberto Saviano (la cui trasmissione non ...