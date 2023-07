Un festival di dilettanti | tsunami-Crosetto | chi travolge

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) "Dalla Cina al Superbonus, è stato ildelsmo. Senza dimenticare il Pnrr”: un giudizio molto duro quello che Guidodà dei governi precedenti. Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro della Difesa ha parlato della Via della Seta, accordo siglato dall'esecutivo guidato da Conte, e ha spiegato: "Dovremo venirne fuori senza produrre disastri. Uno dei problemi di questo governo è risolvere in silenzio problemi surreali prodotti da altri governi". Secondo, “la scelta di aderire alla via della Seta fu un atto improvvisato e scellerato, fatto dal governo di Giuseppe Conte, che ha portato a un doppio risultato negativo. Il tema oggi è: tornare sui nostri passi senza danneggiare i rapporti. Perché è vero che la Cina è un competitor, ma è anche un partner. Non a caso la ...