Un fan le tira addosso un drink mentre canta | lei lo colpisce con il microfono | la popstar Cardi B infuriata VIDEO

(Di domenica 30 luglio 2023) “Non osate ca**o lanciarmiqualcosa. È ora di finirla dire oggetti agli artisti. Ci sono persone che non sanno come ci si deve comportare, hanno dimenticato la fot****ssima etichetta”. Così Adele a Las Vegas durante un concerto perché la “moda” di lanciare oggetti sul palco pare inarrestabile e dopo quanto accaduto a Pink (le hanno lanciato le ceneri della mamma defunta di un fan), a Harry Styles (un telefono) e via così, ecco che la stessa sorte è toccata allaB che però non è rimasta inerme, anzi. Uno spettatore le hato un dirnk e lei ha risposto lanciandogliil. Il fatto durante un live a Las Vegas. Ilè diventato immediatamente virale. Del perché i fan siano arrivati a comportarsi in questo ...

Il suo sorriso luminoso conquista iche la sommergono di cuoricini. Leggi Anche Elena ...pagina social posta spesso e volentieri scatti in costume con il fisico scolpito in mostra ma non si...... almeno a tratti, potrebbe convincere persino chi non è unaccanito della musica rap/trap. (... Billiefuori dal cassetto una ballata intima delle sue e ancora una volta fa centro strabiliando ...... da parte sua, la Ruud non simai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie degli ... Il costume mette in risalto le sue fantastiche forme e per iè stata dura mantenere la calma ...

Un fan le tira addosso un drink mentre canta, lei lo colpisce con il microfono: la popstar Cardi B infuriata… Il Fatto Quotidiano

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb ...In un concerto a Las Vegas uno spettatore ha lanciato il contenuto del bicchiere sul palco addosso alla cantante che ha reagito con furia ...