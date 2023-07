Umberta Telfener | “Il patriarcato muore e l’amore fa più paura”

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 30 luglio 2023) Fu l’incontro occasionale con un bambino autistico che si chiamava Oliviero a determinare il futuro di, allora giovane laureanda in Filosofia, romana di ascendenze inglesi e genovesi. Quel giorno pensò che avrebbe voluto capire la mente del bambino; poi che avrebbe voluto capire cos’è una mente; scoprì la psicologia e prese un’altra laurea, girò il mondo per conoscere sciamani pellerossa e buriati, credette e crede nella teoria sistemica e nella complementarietà dei saperi. Ha lavorato come psicologa clinica, si è dedicata alla terapia e alla scrittura ma non è ascesa all’eden delizioso e ambiguo dei guru, anche se ha firmato saggi epistemologici e libri diventati popolari: ‘Ho sposato un narciso’ è il titolo più noto, sicché alla dottoressaci si riferisce spesso come a una “amorologa”. Sul narcisismo c’è ...