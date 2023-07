Ultime Notizie Roma del 30-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno completo in un nella capitale russa è tornato ad essere bersaglio di un attacco di droni un totale di 3 velivoli è stato abbattuto riferisce questa mattina al Ministero della Difesa secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa stata l’età di 2 anni ucraini hanno giocato la scorsa notte Mosca ha spiegato il sindaco della città su telegram la facciata di due edifici è stata danneggiata Cosa riferito inoltre di una guardia di sicurezza ferita citando i servizi di emergenza aveva precedentemente telegram che non vi erano stati morti o feriti andiamo in Germignaga di manifestanti si sono riuniti davanti all’ambasciata francese scandendo slogan a sostegno dei golpisti contro Parigi e sventolando bandiere russe un giornalista di litigherò parlando di una situazione molto tesa la Francia che non ...