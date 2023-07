Ultime Notizie Roma del 30-07-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 luglio 2023)dailynews radiogiornale l’informazione e buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara nuovamente gli esteri l’apertura di giornale un centinaio di milizia non ho raggiunto il confine della Polonia e questo l’allarme lanciato ieri dal premier di Varsavia mentre cresce la pressione nel suo paese dopo l’arrivo degli uomini in Bielorussia eliminazione di marcia sulla capitale polacca del presidente Alexander lukashenko secondo il premier polacco un centinaio di miliziani ti sarebbe trasferito in un lembo di lungo circa 65 km posto a cavallo del confine tra Lituania Polonia che collega La Bielorussia a kaliningrad adesso la situazione sta diventando ancora più pericolosa avvertito sottolineando Questo è un passo verso un altro attacco ibrido al nostro paese Intanto il Niger il colpo di stato nel paese schiude un uovo valcor Vladimir Putin è il generale capo ...