Ultime Notizie – Guerra Ucraina-RUssia | colloqui di pace ad agosto in A Saudita ma Mosca non è invitata | ultime news

(Di domenica 30 luglio 2023) L’Arabiaha intenzione di ospitarediper l’a Gedda il 5 e 6. Lo scrive il Wall Street Journal citando proprie fonti diplomatiche e spiegando che all’incontro internazionale sono stati invitati rappresentanti di una trentina di Paesi, ma non della. L’e i funzionari occidentali invitati a Gedda sperano che gli sforzi possano culminare in un vertice dientro la fine dell’anno, dove i leader globali possano trovare un accordo sui principi condivisi per risolvere lalanciata dalla, ha affermato un funzionario americano al Wall Street Journal. Non è ancora chiaro quanti e quali Paesi parteciperanno all’incontro di Gedda, ma il Regno Unito, il Sud ...

Lo ha il presidente russo precisando che 'l'avversario ritira alcune delle unità d'assalto per recuperare forze e che Mosca non può rispettare un cessate il fuoco in Ucraina, perché è Kiev che sta ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 29 luglio Sky Tg24

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino. Torna un classico appuntamento dell’estate di Rieti, quello delle Osterie dei Pozzi, giunto alla sua nona ...Ora si può ripartire da zero. Inutile continuare a guardarsi indietro, tutto è ormai compiuto, con l’ultima pietra dello scandalo gettata dall’Uefa, che non sapendo ...