Udinese | Beto perde la testa | rissa ed espulsione in amichevole

(Di domenica 30 luglio 2023) Incredibile quanto successo nell’giocata dall’contro l’Union Berlino con protagonista in negativoIncredibile quanto successo nell’giocata dall’contro l’Union Berlino con protagonista in negativo. L’attaccante, dopo aver ricevuto un brutto colpo da un avversario in un contrasto, si è rialzato e ha scatenato unaaggredendo proprio Hollerbach. L’arbitro non ha esitato e gli ha estratto il rosso.

Notizie Calcio - Nervi tesi perdurante l'amichevole trae Union Berlino : l'attaccante portoghese è stato infatti espulso, nonostante la gara non ufficiale. Fallo di reazione per il portoghese ai danni di Hollerbach, ......di Simone InzaghiL'Inter è pronta a chiudere per Samardzic dopo l'accelerazione con l'negli ... Restano in piedi anche le opzionie Scamacca. Alexis Sanchez (LaPresse) - Calciomercato.E con l'che sta vendendo Samardzic all'Inter, difficilmente si priverebbe anche di. Trovare un sostituto di Osimhen, quindi, sarebbe complicatissimo in questo momento della stagione. Ma ...

E alla fine arriva Beto: titolare per vincere lo scudetto | Addio Udinese StadioSport.it

Udinese, pomeriggio negativo per Beto. L’attaccante rifila un pugno a un avversario e rimedia un’espulsione. Vediamo nel dettaglio. E’ stato un pomeriggio da dimenticare, quello di ieri, per Beto. L’a ...Di Lovric l’occasione migliore per l’Udinese, ma il suo destro esce di poco. Sul ribaltamento di fronte fallo di reazione di Beto, si accende una mini-rissa e il portoghese viene espulso.