Ucraina | Zelensky | “La guerra arriva in Russia” Il Cremlino | “Se costretti useremo armi nucleari”

(Di domenica 30 luglio 2023) Il raid ucraino, con droni, al centro di Mosca, dove una persona è rimasta ferita, non è un caso isolato. Ma una nuova strategia di Kiev. E senza mezzi termini, Volodymirha dichiarato: "Lastando in

Il richiamo del Papa sul granocommenta anche l'importante richiamo del Papa che oggi durante l'angelus ha pregato per la martoriatadove la guerra distrugge tutto anche il ...All'attacco hanno partecipato almeno tre droni, probabilmente della tipologia a lungo raggio autoprodotta in. Kiev non ha ufficialmente rivendicato l'attacco, maha indirettamente ...... 'A poco a poco, la guerra sta tornando nel territorio della Russia, nei suoi centri simbolici e basi militari, e questo è un processo inevitabile, naturale e assolutamente giusto.' 'L'si sta ...

"Gradualmente la guerra sta tornando nel territorio della Russia, nei suoi centri simbolici e nelle sue basi militari. Questo è un processo naturale e giusto". Sono le parole del presidente Zelensky d ...Il raid ucraino, con droni, al centro di Mosca, dove una persona è rimasta ferita, non è un caso isolato. Ma una nuova strategia di Kiev. E senza mezzi termini, Volodymir Zelensky ha dichiarato: ...