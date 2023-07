Ucraina ultime notizie Zelensky | guerra sta arrivando in Russia Droni ucraini colpiscono edifici a Mosca Pakistan | attacco kamikaze | almeno 75 morti

(Di domenica 30 luglio 2023) Monito di papa Francesco contro la decisione Russa sul grano: “Non cessiamo di pregare per la martoriatadove ladistrugge tutto anche il grano e questa è una grave offesa a Dio perché è dono suo per sfamare l’umanità” ha detto all’Angelus. “Lastain” ha dichiarato intanto il presidente ucraino. Duehanno causato una forte esplosione al centro di, colpendo un grattacielo adibito in parte a uffici e appartamenti residenziali. Nessun ferito. Putin ha annunciato l’intenzione di rafforzare la marina militare russa con altre 30 navi.

Osservatori e alleati dell'Ucraina restano in attesa di capire come andrà questa nuova operazione, che potrebbe una delle occasioni per sfondare le linee russa prima che l'attuale ... Le previsioni della Bce, dello scorso 15 giugno, scongiurano al momento il pericolo di ... Dalla pandemia all'Ucraina, la lunga strada del rialzo dei prezzi Quello che è certo è che l'inflazione ... Rispetto alla guerra in Ucraina "l'Italia ha fatto tanto, nell'Ue siamo coloro che stanno pagando di più per questo ...

Attacco di droni su Mosca e la Crimea: "Abbattuti 25 Uav". Putin a parata: "30 nuove navi da guerra" - Kiev: "Sale a 10 il bilancio dei feriti nel raid russo a Dnipro" - Kiev: "Sale a 10 il bilancio dei feriti nel raid russo a Dnipro" RaiNews

Nuovo bombardamento sulla capitale russa, ferita una persona. È il terzo in pochi giorni. Un negoziato mediato da Africa e Cina potrà iniziare dopo l’offensiva di Kiev, dice Putin ...L'Ucraina sta portando la guerra in Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky rivendica la strategia di Kiev dopo i nuovi attacchi con droni in ...