Ucraina ultime notizie Cina | allarme rosso per tifone Doksuri | 20mila evacuati Russia | droni ucraini colpiscono 2 edifici a Mosca | 1 ferito

(Di domenica 30 luglio 2023) Due persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi di ieri nella regione di Kherson, nell’meridionale, mentre è stato respinto nella notte un attacco sferrato da Kiev con 25sulla Crimea. L’Osservatorio meteorologico cinese ha emesso unper piogge torrenziali a Pechino e nelle province circostanti, poiché ilha colpito l’entroterra portando condizioni meteorologiche pericolose in molte parti del Paese.

Lo ha detto ieri sera alla stampa il presidente russo che ha aggiunto: 'Vedrò Erdogan. G20 Non ho ancora deciso'. Forte esplosione al centro di Mosca: 'I vetri sono andati in frantumi al quinto e ......ancora la tensioni legate alla guerra Russia -- sarebbe opportuno dare tempo ai prezzi di scendere, senza ulteriori scossoni". . Foto: Agenzia Fotogramma Redazione Ricevi le nostre...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostrenotizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie. A che punto è la controffensiva Quali sono le strategie di Kiev e M ilmessaggero.it

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di domenica 30 luglio. Attacco con droni su Mosca, colpiti grattacieli di uffici nella capitale russa. Kiev non rivendica. Putin: “Nessun ...Due persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi di ieri nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, mentre è stato respinto nella notte un attacco sferrato da Kiev con 25 droni ...