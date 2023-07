Ucraina-Russia | Medvedev | “Nostre forze stanno evitando guerra nucleare”

(Di domenica 30 luglio 2023) Il vice presidente del Consiglio di sicurezza: "Immaginate che l'offensiva degli ucraini con il sostegno della Nato abbia successo e che venga occupato parte del nostro Paese" Learmate di Mosca, “respingendo la controffensiva del nemico” edl’occupazione di parti della, non solo proteggono i cittadini russi, ma “prevengono lo scoppio” di un conflittomondiale. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry. “Immaginate che l’offensiva degli ucraini con il sostegno della Nato abbia successo e che venga occupato parte del nostro Paese, allora saremmo costretti a usare armi nucleari, in base al decreto del Presidente delladel 6 febbraio 2020”, ha spiegato, citato dall’agenzia Tass. ...

in tanti hanno cercato di trovare una soluzione al conflitto che oppone ormai da quasi 16 mesi. Le soluzioni proposte sono state molto diverse tra loro ma finora non hanno trovato l'accordo. "I nemici della Russia farebbero meglio a pregare per il successo dei nostri soldati", ha aggiunto Medvedev.

Attacco di droni su Mosca e la Crimea: "Abbattuti 25 Uav". Putin a parata: "30 nuove navi da guerra" - Wall Street Journal: Arabia Saudita ospiterà a inizio agosto colloqui pace

"Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina dove la guerra distrugge tutto, anche il grano, e questa è una grave offesa a Dio perché il grano è dono suo per sfamare l'umanità". Lo ha detto il Papa. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito che nelle prime ore di domenica 30 luglio droni di origine ucraina hanno colpito due edifici nella capitale russa. «I droni ucraini ci hanno attaccato»