Ucraina | Papa Francesco | distruggere il grano è una grave offesa a Dio

Leggi Anche Droni colpiscono un grattacielo a Mosca - 'Respinto maxi - attacco di Kiev con 25 droni sulla Crimea'"Non cessiamo di pregare per la martoriatadove la guerra distrugge tutto, anche il grano, e questa è una grave offesa a Dio perché il grano è dono suo per sfamare l'umanità".CosìFrancesco che all'Angelus è tornato a chiedere di pregare per la "martoriata" e ha rivolto un appello ai russi affinché "sia ripristinata l'iniziativa del Mar Nero e il grano possa ...

Papa: 'Guerra grano in Ucraina grande offesa a Dio. Tratta esseri ... Sky Tg24

Lo ha lanciato oggi papa Francesco al termine della preghiera domenicale dell'Angelus recitata con i fedeli radunati in piazza San Pietro. "Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina - ha detto ..."Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina, dove la guerra distrugge tutto, anche il grano, e questa è una grave offesa a Dio, perché il grano è dono ...