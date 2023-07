Ucraina | la diretta – Putin | “La Marina russa avrà 30 nuove navi da guerra” Ad agosto Kiev organizza vertice di pace in Arabia Saudita

... Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini sono l'ultima speranza per i colori azzurri dopo l'eliminazione del team femminile della sciabola , sconfitta sabato nelle eliminazioni dall'...... sconfitta sabato nelle eliminazioni dall'guidata da Olga Kharlan , riammessa alla gara a ... Sarà possibile assistere alle competizioni anche instreaming attraverso Rai Play, SkyGo, Now ...Visita a sorpresa di Zelensky in una delle posizioni avanzate conquistate dalle forze speciali a ...

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 28 luglio. DIRETTA Sky Tg24

L’annuncio del presidente russo è arrivato alla parata annuale della Marina a San Pietroburgo. Respinto nella notte un attacco sferrato da Kiev con 25 droni sulla Crimea ...Il ministero della Difesa ha precisato di avere neutralizzato 3 droni ucraini. Chiuso per qualche ora l'aeroporto di Vnukovo ...