Ucraina | attaccato il ponte Chonhar che collega alla Crimea «Attacco con successo delle forze di Kiev»

...dalla Direzione delle comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine poco dopo che i procuratori russi nei territori occupati dell'Oblast' di Cherson hanno accusato l'di aver...Zelensky visita forze speciali sul fronte Bakhmut Il ponte di Chonhar che collega l'alla penisola di Crimea occupata dai russi, è statodalle forze armate di Kiev. Lo rivendicano le ...L'haun'area residenziale di Taganrog - una citta' portuale della Russia meridionale, nella regione di Rostov, a confine con l'- con un missile di difesa aerea S - 200, ...

Ucraina, attaccato il ponte Chonhar che collega alla Crimea ... Open

Crisi Ucraina (Internazionale) Allontanandosi dall’orbita russa e guardando all’Ue, Kiev comincia a tutelare i diritti della comunità, attiva anche sul campo di battaglia. Di Francesco Brusa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...