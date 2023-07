Ucciso in parcheggio | lite per un aiuto negato nel cambio di uno pneumatico

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaper un: ci sarebbe questo dietro l’omicidio di ieri pomeriggio neldi un centro commerciale di Nola (Napoli) dove è statoDomenico Esposito, 28 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Nola, la vittima avrebbe avuto un diverbio con un vigilante addetto alla sorveglianza dei parcheggi del centro commerciale che si sarebbe rifiutato di aiutarlo a cambiare lobucato della sua autovettura. Ne sarebbe quindi nata unaa seguito della quale l’indagato ha colpito il 28enne di Acerra con un coltello, diversi fendenti di cui uno mortale al petto. L’aggressore, un 20enne di Secondigliano, è stato tratto in arresto per omicidio aggravato dai futili motivi e ...

Inchiodato dalla videocamere di sorveglianza, un ventenne è stato arrestato per l'omicidio di un 28 anni morto accoltellato neldi un centro commerciale di ...... scrive in una nota la direzione del Vulcano Buono, il centro commerciale nel cuiè avvenuto l'omicidio. 'Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell'ordine - si legge ...... morto a 28 anni Tutto sarebbe partito da una lite tra giovani , scoppiata per futili motivi ancora da chiarire, forse per un. Secondo le prime testimonianze, almeno dieci sarebbero state ...

Ucciso in parcheggio, lite per aiuto negato in cambio pneumatico Agenzia ANSA

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola sono intervenuti presso i parcheggi del settore “Ischia” del centro commerciale “Vulcano Buono” di Nola, a seguito della segnalazione ...Per il delitto nel parcheggio del centro commerciale arrestato un 20enne di Secondigliano addetto alla sorveglianza ...