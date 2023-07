Uccide una donna a coltellate e pubblica su Facebook il video della sua agonia

L'uomo ha dei precedenti penali: nel 2019 è stato arrestato per aver colpitodonna e averla minacciata di morte con un coltello. Secondo alcuni osservatori, l'accusa potrebbe chiedere la pena di ...L'uomo ha dei precedenti penali: nel 2019 è stato arrestato per aver colpitodonna e averla minacciata di morte con un coltello. Secondo alcuni osservatori, l'accusa potrebbe chiedere la pena di ...... detto Il ragno, chebrutalmente le donne, decapitandole. E se Julia fosse la prossima vittimadelle curiosità di Watcher è che il film è stato girato a Bucarest, in Romania, in circa sei ...

California, uccide una donna a coltellate e posta su Facebook la sua agonia TGCOM

Mark Mechikoff, un uomo di 39 anni con un passato di reati, ha commesso un brutale omicidio accoltellando a morte una donna e ha poi condiviso i momenti finali dell'atroce agonia su Facebook ...