Uccide la cognata in casa | i deliri nella confessione su massoneria | Covid e microchip nei vaccini | «Se sto male è anche colpa sua»

(Di domenica 30 luglio 2023) Davanti ai carabinieri subito dopo l’arresto Andrea Marchionni, 47 anni, ha confessato con argomenti deliranti l’omicidio di suaMarina Luzi, 39 anni, madre di una bambina di due anni uccisa a sangue freddo lo scorso martedìvilletta bifamiliare di Fossombrone, dove la donna viveva con suo marito e in un altro appartamento il cognato. «Ho puntato alla testa per non farla soffrire – ha detto Marchionni – Marina appartiene allaed è, non lei sola, la causa del peggioramento delle mie condizioni fisiche… Loro, che si sono vaccinati contro il, hanno contribuito ad aumentare i mieisseri fisici… Da due anni mi perseguitano, e sono stanco. I motivi del mio gesto li trovate nel mio pc e in una chiavetta Usb». Idi Marchionni sono riportati ...