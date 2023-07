Twitter | gigantesca X sul tetto del quartier generale – Video

(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) – UnaX a illuminare ildi. Dopo il cambio di logo e l’addio all’iconico uccellino blu, Elon Musk posta sul social ildell’evento a San Francisco dove il nuovo, luminoso simbolo è stato posto suldell’edificio. “Molti hanno offerto ricchi incentivi a X (già) per spostare il suofuori San Francisco. Inoltre, la città si trova in una spirale negativa con una compagnia dopo l’altra che se ne va o se ne sta andando. Pertanto, si aspettano che anche X si muova. Noi non lo faremo”, ha scritto poi il patron di Tesla in un nuovo tweet, aggiungendo: “San Francisco, splendida San Francisco, anche se gli altri ti abbandonano, noi saremo sempre tuoi amici”. ...

Continua la trasformazione da Twitter in X, con un cambio nella definizione dei tweet e un'insegna gigante stroboscopica sul quartier generale.Il 28 luglio le lettere dall'insegna decennale della sede centrale di Twitter, sopra Market Street a San Francisco, sono state sostituite con un gigantesco logo "X" sul tetto dell'edificio ...