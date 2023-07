Tuttosport – La Juve Next Gen tiene per 70? | poi ci pensa Luvumbo | tris del Cagliari

(Di domenica 30 luglio 2023) 2023-07-29 23:10:00 Flash news da: SAINT-VINCET CHATILLON – LantusGen cade per 3-0 contro ildi Claudio Ranieri nella prima uscita pre-campionato. A Saint-Vincent match equilibrato con le squadre sullo 0-0 all’intervallo con i bianconeri di Brambilla bravi a non concedere troppo contro una squadra di Serie A, rendendosi anche pericolosi con Mbangula: Radunovic attento a non farsi superare dal tocco sotto dellontino lanciato in porta. Nella ripresa la compagine neo-promossa ha fatto valere la sua esperienza e fisicità conscatenato negli ultimi 20 minuti di partita: al 71? la rete che sblocca il match con sterzata dentro l’area di rigore a mandare fuori tempo due bianconeri, poi sinistro potente sul primo palo, all’82? il raddoppio ...

SAINT - VINCET CHATILLON - La Juventus Next Gen cade per 3 - 0 contro il Cagliari di Claudio Ranieri nella prima uscita pre - campionato. A Saint - Vincent match equilibrato con le squadre sullo 0 - 0 ...Kostic da terzino Le due stellehanno lavorato ancora a parte: il Polpo non giocherà con il Real Madrid, anche DV9 resta in dubbio per il match di Orlando . Nella seduta del mattino aperta al ......, Facundo Rodriguez pronto a vestire la maglia bianconera: già fissate le sue visite mediche Nuovo colpo in arrivo per il mercato bianconero. In queste ore, secondo quanto riportato da,...

Uefa-Juve: accordo realista. Ma il problema del club è un altro Tuttosport

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Un'infermiera americana e suo figlio sono stati rapiti ad Haiti, sempre più in preda a violenze e criminalità. Lo riferisce la Cnn. Aliz Dorsainvil, moglie del direttore di un ...Trama: E' il 1989, il trimarano Rose Noelle parte da Picton, in Nuova Zelanda, diretto a Tonga. A bordo quattro persone. Quando la barca viene colpita da unenorme onda, lequipaggio si troverà ad ...