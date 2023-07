Tuttosport – i giorni vuoti da riempire con l’impresa

(Di domenica 30 luglio 2023) 2023-07-30 17:46:26 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: È un meccanismo psicologico curioso quello che dovrà affrontare la Juventus in questa stagione: riedificare un futuro partendo, però, da un passato lontano e con abitudini poco, anzi pochissimo, frequentate. Il futuro ha i confini dell’Europa che conta, quella che ti garantisci piazzandoti dal quarto posto in su: confine minimo, come vedremo, ma da superare a ogni costo. Il passato si porta appreso l’atmosfera un poco fanè del calcio di provincia, quello in cui si gioca una volta la settimana e, se non fosse per anticipi e posticipi, rimanderebbe davvero al bianco e nero dei campioni con la brillantina tra i capelli. Juve-Uefa, la decisione ufficiale: un anno fuori dalle Coppe e maxi multa La Juve e l’assenza di impegni infrasettimanali Ecco, l’assenza di impegni infrasettimanali è una novità ...

Juve, la sfida di Allegri: i giorni vuoti da riempire con l’impresa Tuttosport

L'assenza di impegni infrasettimanali è una novità clamorosa per i bianconeri. Quelle lunghe settimane di "sospensione agonistica" non dovranno cadere preda del vuoto ...